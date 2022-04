Sylvain PETIT

En fondant « Quetzal projet », je poursuis un parcours cohérent au cours duquel jai été successivement éco-conseiller, responsable pédagogique en formation professionnelle, directeur dun label national dhébergements spécialisés dans la randonnée et le slow tourisme.



Ma philosophie et mon engagement professionnel reposent sur le travail en mode projet qui permet dassocier lensemble des acteurs, mobiliser les compétences et sur le développement dactions de formation qui accompagnent démarches de progrès et processus de changement.



Je madresse aux différents acteurs du développement durable (collectivités, entreprises privées, associations) et aux organismes de formation dans le but d'accompagner leurs projets de développement ou de transition.



Pour plus d'informations je vous invite à consulter mon site Internet : https://quetzal-projet.com/



Mes compétences :

Démarche partenariale

Maîtrise des outils numériques

Animation d'équipe

Animation de réseau

Démarche qualité

Gestion de projet

Développement de partenariats

Formation professionnelle

Conduite de réunion

Animation de formations

Marketing

Brand Development