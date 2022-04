Sylvain PEYSSON

Concepteur web & Webmaster chez AtypicalPath.com





Curieux et créatif, je suis avant tout développeur, intégrateur-web, et depuis peu concepteur mobile.



Compétences techniques :

* Langages : HTML, CSS, JavaScript / jQuery, Kotlin, Swift, WLangage

* Outils : Less / Sass, Bootstrap, Wordpress, Photoshop / theGimp

* Systèmes : Windows, Mac OS, Android, iOS



Langues :

* Anglais : intermédiaire (docs techniques) - (Évaluation 2011 Bulats : C1/4)

* Espagnol : notions avancées (conversation courante) - (Évaluation 2011 Bulats : B2/3)



