Sylvain PICHOT

Ma vision de l'événementiel est représentée par un désir de partage du spectacle vivant pour tous types de public, en organisant des festivals et autres événements avec une prestation de qualité et une ambiance chaleureuse.



Mes compétences :

Linux

Windows

Javascript

PHP

Indesign et Photoshop

WebDesign

Mac os x

Montage vidéo

Organisation d'évènements

Photographie

HTML5 CSS3

Vidéographie

Partenariat public privé

Communication évènementielle

Relations Presse et Publiques