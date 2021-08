Sylvain PINATEL

- Négoce de fournitures industrielles.



- Prospection de nouveaux clients, prise de rendez-vous et visites commerciales auprès des clients sur le secteur de la Loire, Haute Loire.



- Gestion des dossiers: relations téléphoniques avec la clientèle, suivi des affaires en cours et des contentieux clients.



Nos principaux fabricants partenaires que nous diffusons sur les départements 42 & 43



Sumitomo Electric Carbide :

Carburier développant une large gamme hautes performances de nuances de coupe allant des carbures et carbures revêtus Cermet, CBN, PCD destinées aux vitesses de coupe élevées dans des applications diverses procurant une grande précision et garantissant une durée de vie élevée.

http://www.sumitomotool.com



ma mission:

- développement de la marque via la distribution, présentation des nouveautés (produits, nuances)

- préconisation des choix d’outil et paramètre de coupe, essais et mise en route des outils avec l'appui directe d'un technicien d'usinage





SAIT Abrasifs France : fabricant abrasif technique

L'offre SAIT fabrique une large gamme d'abrasifs appliqués et agglomérés du marché professionnel présent dans de nombreuses activités : forge, sidérurgie, métallerie, métallurgie, industrie du bois, carrosserie industrielle...



L'offre SAIT en disques de tronçonnage et d’ébarbage est composée de trois gammes :

- Haute performance (gamme BF)

- Performance (gamme SK)

- Universelle (gamme PL)



ma mission:

- développement de la marque via la distribution, présentation des différentes gammes les dernières nouveautés

- préconisation - essais et mise en route des outils avec l'appui directe du fabricant



Mes compétences :

Hydraulique

Pneumatique

Usinage

Devis

Sourcing

Équipement de protection individuelle (EPI)

Équipement atelier, mobilier industriel

Abrasifs