Sylvain QUIN

APRES UNE EXPERIENCE DE 20 ANS DANS LE NEGOCE DE MATERIAUX, J'AI CREE, EN 2012, MON ENTREPRISE DE DIAGNOSTICS TECHNIQUES IMMOBILIERS ET D'OBLIGATIONS LEGALES DE LA NOUVELLE REGLEMENTATION THERMIQUE RT 2012.

UNE CERTIFICATION AFNOR VALIDE MES PRESTATIONS DE DIAGNOSTICS IMMOBILIERS ET UNE QUALIFICATION QUALIBAT 8711 VALIDE MES MESURES DE PERMEABILITE A L'AIR (INFILTROMETRIE).

MA SOCIETE IMPLANTEE AU CENTRE DE L'ALSACE, INTERVIENT SUR LE HAUT-RHIN (68), BAS RHIN (67), BELFORT (90), LES VOSGES (88).

PRINCIPALE ACTIVITE: LES OBLIGATIONS LEGALES DE LA RT 2012 QUI COMPRENNENT: L'ETUDE THERMIQUE - ATTESTATION Bbio (REALISES PAR UN BUREAU D'ETUDES INDEPENDANT) - L'INFILTROMETRIE - L'ATTESTATION D'ACHEVEMENT DES TRAVAUX ET LE DPE NEUF.