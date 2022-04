Sylvain RAULT

25 ans, né à Angers(49).



Chiffreur (Technicien réseau Informatique) Ambassade de France à Ankara



DNTS Chargé d’affaires en solutions informatiques obtenu en 2010



BTS Informatique De Gestion Option Réseau obtenu en 2009



BACCALAUREAT Economique et Sociale obtenu en 2007.



Adresse: 12 rue des champs de la ville - Corné(49)- Pays de la Loire - France

Téléphone: 06.75.51.39.73 ou 00.90.533.379.76.37

Email: rault.sylvain@gmail.com



Mes compétences :

Cisco

Communication

Debian

Linux

Linux Ubuntu

Microsoft Dos

Microsoft Serveur

Microsoft Serveur 2003

Microsoft Windows serveur

Microsoft Windows Seven

Microsoft Windows Vista

Microsoft Windows xp

Ms office

Paramétrage

Seven

Ubuntu

Virtualisation

Vlan

windows serveur 2003

Windows XP Pro