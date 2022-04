Sylvain ROUX

Vendre et négocier est mon métier depuis plus de 18 ans.



Ancien Vendeur expert dans le matériel technique au sein du groupe FNAC puis Responsable des rayons audio et vidéo à la FNAC, j'ai pu acquérir des qualités professionnelles d'adaptation et de persuasion, qualités indispensables pour travailler auprès de clients aussi divers qu'exigeants mais également des qualités relationnelles avec une grande autonomie.



Ma passion liée à la musique ainsi qu'aux produits High-tech me pousse à me positionner vers un marché porteur et reste à l'écoute de ce qui se passe.



Organisé et autonome j'ai un excellent relationnel.



Je suis ensuite passé Chef de secteur / Promoteur des ventes au sein de la société C-PROD (Société de Diffusion de produits audio jeunesse) puis Commercial terrain dans le domaine de l'édition et Commercial dans de le domaine de la téléphonie.



Mon projet est de m'orienter vers une une entreprise financièrement stable dans un domaine en développement sur le secteur de l’île de France, région Centre & Pays de la Loire, Normandie et Nord en tant que Chef de secteur, Key Account Manager.



Je reste à votre disposition pour tous renseignements complémentaires.

Vous pouvez me joindre au 06.07.25.11.19



Mes compétences :

Autonome mais sachant travailler en équipe

Merchandising