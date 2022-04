Sylvain ROVELLI

Après 14 années passées en entreprise a assumer des fonctions de direction Marketing & développement, j'ai créé en 2001, OXYGEN Businesses (www.oxygenbusinesses.com), un cabinet de Management de Transition, spécialisé en RESOLUTION DE PROBLEMATIQUES DE MARCHES (durcissement concurrentiel, pénétration de nouveaux segments, restructuration, etc).

Je cumule aujourd'hui une quadruple expertise de manager d'entreprise, d'investisseur (Business Angel), d'approches des marchés et de conférencier-enseignant dans plusieurs ESC et universités.



J'interviens ainsi, en management de transition et j'anime des conférences et séminaires sur le management et le financement des entreprises, l'entrepreneuriat, les problématiques de marchés aussi bien auprès de professionnels que d'étudiants, en France et à l'étranger.



Mes compétences :

Management de transition

Business angels

Conférencier

Investissements financiers

Problématiques de marché

Management du changement