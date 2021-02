Sylvain SCELERS

Ma mission consiste à anticiper les besoins et garantir la délivrance du bon produit au bon endroit et au bon moment avec la meilleure qualité de service, tout en assurant une maîtrise optimale des coûts. Depuis plus de 20 ans, je m’y emploie en construisant de solides coopérations avec l'ensemble des partenaires de la chaîne, tout en faisant grandir mes collaborateurs.



Mes aptitudes : Leadership, Communication, Analyse, Rigueur, Innovation, Sens de la Relation Client et Négociation



Mes compétences :

Formateur

Sécurité

Approvisionnement et achats

Gestion de flotte

Négociation achats

Gestion des stocks

Gestion budgétaire

Pilotage de la performance

Accompagnement au changement

Management Transversal Multi Sites

Sens de l'organisation

Gestion des priorités

Service client

Négociation

Gestion d'entrepot

Amélioration continue

Management

Prise de décision

Gestion de la logistique

Microsoft Office

WMS

Indicateur de performance

Communication interne

ERP

Gestion de la chaine logistique

Gestion de la performance

Transport

Gestion de projet