Sylvain TAVERNIER

...j'ai occupé des postes de graphiste durant ces trente dernières années, en passant par tous les échelons, jusqu'à avoir enfin la possibilité de m'exprimer pleinement dans différentes structures (départements au sein d'entreprises existantes ou création de studios).



J'ai une formation technique et professionnelle atypique : BT Ouvrage en Bois, CAP Charpentier et FPA Analyste Programmeur. Cela m'a apporté rigueur et pragmatisme dans la conception de projets, quels qu’ils soient.



J'ai ensuite suivi ma formation sur le tas, au fil des postes et dans près de 9 sociétés différentes, avec toujours la même motivation à appréhender tous les secteurs de la chaîne graphique. Ma volonté était d'obtenir des postes de créatifs avec toujours plus de latitude pour m'exprimer.



Mon parcours s'est construit en même temps que l'avènement de la PAO. J'ai exercé sur des systèmes propriétaires (DAO - 1984), sur des systèmes intégrés (RANK XEROX - 1986)... puis sur Macintosh à partir de 1987, pour ne plus le quitter.



Les dix dernières années m'ont permis de développer le studio graphique Zellige en toute liberté et avec beaucoup de succès... jusqu'à ce que le manque d'une structure commerciale forte impose sa fermeture.



Mon expérience professionnelle me pousse encore et toujours à en vivre et développer de nouvelles...



Vous pouvez consulter mon portfolio à cette adresse :Array

Vous y trouverez aussi mon CV.



Merci de votre attention.



Sylvain



Mes compétences :

Proactif organisé disponible

Logiciel 3D

Logiciels Adobe

Optimisation de la productivité

Exécutant créatif

Suivi production

Écoute client

Esprit d'équipe

Créativité sens de l'organisation

Analyse projet

Attentif aux couts et rentabilité