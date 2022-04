Sylvain TORNIER

Bonjour !



De formation initiale Bac+2 en électronique, ma carrière s’est construite avec différents emplois, dans différents domaines.



Formation et début de carrière: l'électronique, suite logique de mes études. Conditionnement de signaux, intégration, automatismes: la recherche et développement de cartes électroniques, puis la production de cartes, modules et sous-ensembles. Report CMS, refusion, soudure vague, tests...connaissance de ces procédés. Ensuite les essais en fiabilité, composants et produits, puis l'analyses de défaillances (ouvertures et analyses de composants), et les tests Normatifs...Ces domaines pratiqués sur une période de 12 années, dans plusieurs entreprises (1896~1998).



Ensuite une orientation progressive vers la Qualité, les années suivantes: l'Assurance Qualité Fournisseurs, le Laboratoire Qualité, des formations, dont la méthodologie 6 Sigma (certifié Black Belt puis Master Black Belt) : audits, formations, identification et suivi de Projets 6 Sigma à l'international de 1999 à 2008 au niveau Corporate: anglais courant.



Je choisi de faire bilan de compétences (BPI), devançant une restructuration majeure du groupe, pour notre branche électroménager. J'ai alors choisi de m'orienter vers les métiers de la mécanique : conception, usinage et assemblage. Formations AFPA: obtention de 2 titres niveau V. Le but: rajouter des compétences en mécanique à mes compétences en électronique, audit et amélioration de performance via les outils qualité du 6 Sigma. Obtenir ainsi un périmètre de poly compétences plus large .



Technicien/programmeur CN sur tour MAZAK 5 axes, dédié aux fabrication de prototypes,on me proposera en 2012 de reprendre l'expertise et remise en conditions des broches et électro-broches de rectifications. Via mon expertise et documentation de cet atelier, leur durée de vie sera ainsi multipliées par 2....En 2015, j'intègre le département recherche et développement de procédés pour nouveaux produits, dans cette même entreprise de renommée internationale. Chargé de Projets, je contribue aux essais, mesures et parfois innovations technologiques (enveloppes Soleau, Brevet). Sur demande de la Direction, je conduis actuellement le premier projet 6 Sigma dans l'entreprise (500K€/an), avec de premiers résultats très prometteurs.



Pour résumer, un parcours atypique, avec une forte pratique et connaissances terrain....qui montre mes facultés de changement et d'adaptation, rapides, et répondant aux besoins de mes employeurs, avec la polyvalence et poly-compétences reconnues.



Mes compétences :

