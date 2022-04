Sylvain TOUKAM

Décrocher un emploi de responsable de magasin ou de boutiques me permettant de

m'épanouir et de mettre à profit les compétences acquises en management de magasin



Mes compétences :

Gestion d’une équipe de 7 collaborateurs

Prise de commande, RDV commerciaux

Agencement de l’espace de vente, étalages

Réception, contrôle et stockage des produits

Formation vente

Vente et encaissement

Conseil clientèle

Conception et mise en place de l’organisation de l

Recrutement

Microsoft Word

Microsoft Outlook

Microsoft Office

Microsoft Excel

Internet

Apple Mac