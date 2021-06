Sylvain TREHET

Fils de commerçant avec un BTS technico commercial, j ai commencé mon parcours professionnel il y a 12 ans.

Au sein de la même entreprise, j ai débuté par un poste de commercial secteur, puis commercial grands comptes, et j occupe depuis 7 ans un poste de chef de marche.

Mon quotidien tourne autour du management d une équipe de 10 personnes, de la fidélisation des clients grands comptes (multi secteur d activité), des relations sous-traitants, de l'accompagnement terrain de mes équipes, du pilotage d'actions commerciales, du suivi statistiques, de l'animation des ventes, ....

Avec mon savoir faire, je suis près a relever de nouveaux défis, étant méthodique, autonome, innovant, force de proposition et aimant le gout du travail et des challenges, n'hésitez a rentrer en contact avec moi afin que l on puisse échanger plus avant.



Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft Publisher

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Microsoft Access

Conseiller

Manager