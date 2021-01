En quelques mots, je suis :

- Responsable de la production de l'unité d'affaire

- Responsable hiérarchique des informaticiens et des chefs de projets



Mes principales caractéristiques humaines sont l'écoute, l'organisation, la gestion, la décision et les méthodes.



Je m'éclate dans le collectif, les challenges humains et organisationnels, les intérêts personnels m'importent peu.



Mes compétences :

Chef de projet

Informatique

Optimisation

Production

Production informatique

Gestion de projet