Sylvain VALETTE

Ingénieur agronome de formation (ENSAT), j'ai effectué une double spécialisation en environnement et géomatique (SIG) afin de mieux appréhender les outils mis à notre disposition pour gérer l’aménagement du territoire.



Intéressé depuis toujours par l'environnement, j'ai décidé d'orienter mes études et mes projets professionnels vers la conception et l'accompagnement des grands projets et notamment d'infrastructures.



Ma dernière expérience était au sein de la société Egis Structures & Environnement comme Ingénieur d'études pour le Grand Projet ferroviaire du Sud Ouest (450 km de nouvelles lignes à grande vitesse). J'ai eu l'occasion de travailler sur les différentes étapes de l'étude d'impacts à la fois sur le projet de lignes nouvelles et sur les aménagements des lignes ferroviaires existantes (états initiaux, impacts et mesures, dossiers d'incidence Natura 2000, mise en compatibilité des documents d’urbanisme - POS-PLU -). J'ai également eu l'occasion d'animer des réunions directement avec le client pour la partie Natura 2000.



Je suis actuellement à la recherche d'un poste qui me permettra de prendre des responsabilités et d'être au contact du client ou d'équipes. Les postes avec une composante en management m'intéressent particulièrement. Je ne me restreint pas au domaine de l’environnement.



Faisant preuve de dynamisme et de beaucoup d'implication, je souhaite relever de nouveaux défis. Je suis disponible à partir du 01/07/2014.



Mes compétences :

Environnement

SIG

Ingénieur

Bases de données

Webmaster

Étude d'impact

Bureautique

Management