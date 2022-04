Sylvain VANOUCHE

Assistant administratif et commercial





► Administration



- Gestion de dossier

- Contrôle de conformité

- Gestion de la facturation

- Secrétariat



► Support Technique



- Expertise et support technique en systèmes d’information

- Assistance par téléphone

- Maintenance informatique et bureautique



► Vente



- Animation de vente

- Gestion de commande

- Vente de services



