Sylvain VAROQUAUX

Associé-fondateur du Cabinet ACTALEX, diplômé d’un DESS Procédures et Voies d’exécution de la Faculté de droit de PARIS XII-St-Maur, je suis Avocat depuis janvier 2003.



Praticien expérimenté, je conseille et accompagne les entreprises et les particuliers dans les domaines suivants :

- Droit de l’exécution (vente aux enchères publiques, saisie immobilière, licitation)

- Partage judiciaire (partage des biens de succession, d’indivision et après divorce)

- Baux commerciaux et d’habitation, copropriété (clause résolutoire, fixation du loyer de renouvellement, recouvrement, etc…)

- Droit bancaire et du cautionnement



En droit de l’exécution, je mets en œuvre les mesures conservatoires et d’exécution nécessaires à la préservation et au recouvrement forcé de créance (inscription d’hypothèque, saisie immobilière).

Après étude financière et d'opportunité, je porte pour vous les enchères sur les immeubles proposés à la vente aux enchères publiques au Tribunal de Grande Instance de NANTES.



En matière de partage, j'orchestre les mesures nécessaires (dont la licitation des immeubles indivis) pour parvenir à un partage amiable, à défaut judiciaire, des biens de succession, d’indivision ou après divorce.



Enfin, je dispense des cours de saisie immobilière et partage judiciaire à la Faculté de droit de NANTES ainsi que des cours de baux commerciaux et droit patrimonial de la famille auprès d’agents immobiliers.



Tél. : 02.85.52.80.96

Mail : svaroquaux@actalex.fr



Mes compétences :

Droit des successions

Droit immobilier

Voies d'exécution

Saisie immobilière

Partage judiciaire

Liquidation régime matrimonial et l'indivision