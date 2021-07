Polyvalente, j'aime transmettre et partager les compétences (techniques, informatiques, organisationnelles...) valoriser les points forts pour faire progresser afin de développer la performance et l'efficacité individuelles et collectives.



Mes compétences :

Comptabilité générale

Gestion des ressources humaines

Paie

Lean management

Gestion du personnel

Droit du travail

Comptabilité analytique

Accompagnement au changement

Sage

Microsoft Office