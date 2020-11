Sylvenne TOUREZ

Diplômée en sciences de l'éducation et en sociologie appliquée au développement local, mon parcours professionnel m'a apporté une excellente connaissance des politiques publiques de l'emploi et de la formation continue où jai mené de nombreux projets qui m'ont toujours portés vers l'innovation avec rigueur et un professionnalisme reconnu.



Aujourd'hui, consultante sénior en ingénierie de formation et pédagogie, je vous propose de partager mon expertise pour contribuer à l'essor de votre entreprise avec pragmatisme et bienveillance.



Mes compétences :

Formation

Pragmatisme

Innovation

Management

Gestion de situations compexes

Polyvalence