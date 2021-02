Sylvia DREAU

Après un DESS de Qualité en Santé, j'ai travaillé pour des laboratoires de biologie médicale puis me suis ensuite orientée vers la qualité dans les établissements de santé. Je pilote depuis 18 ans la qualité et la gestion des risques essentiellement dans des établissements MCO publics, privés à but non lucratif (ESPIC) et privés à but lucratif.

Je souhaite aujourd'hui évoluer vers un poste de Direction Adjointe / Opérationnelle d'un établissement de santé et suis, depuis 2018, titulaire d'un Master 2 en Économie et Gestion de la Santé.