Sylvia LAMBERT

J'aime créer, développer, organiser, gérer et rencontrer de nouvelles personnes

Après une carrière bien remplie tant dans le privé que les collectivités locales dans le management, la formation et le social je viens de créer une société pour exploiter des chambres d'hôtes thématiques autour de la musique (résidence d'artistes) et du bien-être (yoga dans un premier temps puis espace spa).



Conseillère municpale, par ailleurs, je m'occupe plus particulièrement de la défense de notre cadre de vie, de l'action sociale et des affaires scolaires.