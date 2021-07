Sylvia MARINHO PEIXOTO

Je me présente maman ayant trois filles que j'ai elever et j'ai un Diplômée de BEP carrières sanitaires et social ou j'ai effectuer des stages en écoles maternel et j'ai aussi une expérience de 5 mois dans la garde à domicile j'ai un véhicule je peux me déplacer a 30 Km de chez moi .

Je suis pas loin de l'école, je vous propose un accueil à temps complet, temps partiel, en occasionnel ou en périscolaire... je suis douce , souriante , non fumeuse , je trouve ce job agréable et j’apprécie le contacte avec les enfants et J’aime bien amuser avec eux et leur proposer des jeux , balades , lecture comptines et plus d'autre activités selon leur age , petite sieste et sérieuse , toujours a l'heure vous pourrez compter sur ma motivation pour la réalisation de toutes les tâches que vous me confierez et je peux vous aidez aussi dans les taches ménagère.

Donner aux parents une satisfaction quant à la garde de leurs enfants est pour moi primordial . Et si vous avez des question n'hésitez pas me contacter .