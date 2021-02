Sylvia VAGNIEZ-SIMONNEAU

DRH généraliste : de la définition à la mise en oeuvre opérationnelle des projets RH en lien avec la stratégie globale des entreprises : des expériences enrichissantes depuis plus de 25 ans au sein de PME et filiales de groupes (mono et multi-sites) dans des contextes de création, de forte croissance et/ou de transformation.



Conseil et support des managers et collabotateurs dans tous les domaines RH (HR Buisiness partner)

Gestion individuelle et collective du travail,

Relations sociales, animation des IRP, négociation des accords d'entreprises,

Gestion, management et développement des RH (GPEC, recrutement, formation, carrières...),

Conduite du changement et des transformations,

Organisation du travail,

Paie et administration du personnel,

Rémunétation et avantages sociaux (Compensation & Benefits),

Contrôle de gestion sociale, gestion de la masse salariale et budgets RH



Secteurs/Métiers : Services, Protection sociale, Assurance, Assistance 24h/24h, Distribution spécialisée, Relation clients, services support.



Egalement bénévole depuis 2014 au sein de l'association CDM-E (Association pour le développement du travail en temps partagé des cadres en Ile de France) :



Et consultante formatrice RH auprès d'organimes de formation.



Mes compétences :

Direction des ressources humaines

Relations sociales & syndicales

Recrutement

Formation

Gestion Emplois, Carrières et Compétences

Business partner RH

Rémunération & Avantages sociaux

Organisation & Conduite du changement

Droit du travail

Paie & Administration du personnel