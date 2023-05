Sylviane LINOT

Prendre du temps pour soi et avoir du temps pour soi !! Le temps de la retraite est le bienvenu, loin de l'inactivité, mais au contraire de celui d'une activité choisie, qui ne demande ni stress, ni course, ni grande démonstration et qui permet de faire enfin ce qui passionne, anime, remplit, même si j'ai eu la chance dans mes différentes professions d'avoir le luxe d'y prendre du plaisir et de pouvoir en changer quand ce dernier n'était plus au rendez-vous. Et croyez-moi je suis très occupée, mais ces occupations sont un telle richesse !!!