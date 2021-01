Un Account Manager performant : sylvie.ambrosi@gmail.com

https://www.linkedin.com/in/sylvie-ambrosi/



GRANDS COMPTES / ETI - MILIEU INTERNATIONAL

* Expertise B2B Cyber-Sécurité / Cloud / Hébergement / Digital / TIC

* Analyse et compréhension des stratégies et demandes Client (Interlocuteurs haut niveau DSI/CISO/Digital/Métiers)

* Ventes complexes de Services sur mesure en mode projet avec long cycle de décision

* Maîtrise complète des processus Appels d'Offres globaux et des techniques de négociation

* Coordination d'équipes pluridisciplinaires et multiculturelles

* Grande écoute / Analyse des besoins Client, Gestion Relation Client, Esprit analytique, Flexibilité, Persévérance et Détermination, Excellent relationnel, Esprit d'équipe, Sens du Service et de l Excellence



Langues

Français : langue maternelle

Anglais : courant

Allemand : très bon niveau

Italien : notions



Mes compétences

Coordination

Internet

International

Lobbying

Carte à puce

Web

High Tech

Vidéoconférence

Virtualisation

Relations internationales

Commercial grands comptes

Communications unifiées

Sécurité

Cloud computing

Infogérance