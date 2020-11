Sylvie BAUDOT (VAILLON)

Mon ADN : La relation client, de la prospection à la livraison ainsi que la relation fournisseur.

Une de mes priorités est donc la satisfaction des clients, des fournisseurs ou prestataires. Bien entendu celle de ma hiérarchie a toute son importance concernant l'ensemble de la gestion administrative liée à un service, centre de profit nécessitant une coordination transverse (communication interne, externe, clients, prestataires, organismes divers).



Mes compétences :



ADMINISTRATIVES :

- Accueil physique et téléphonique

- Téléprospection ventes additionnelles

- Gestion de boites mails et agenda

- Evènements (séminaires, salons...)

- RH : DPAE, horaires, AIST, contrats

- Logistique voyages, salles ou stands

- Impayés, notes de frais, imputations



COMMERCIALES / MARKETING :

- Prospecter, fidéliser les clients

- Devis, offres, appels d'offre, contrats

- Création de comptes clients

- Création d'articles et tarifs

- Coordination Bons à tirer imprimeurs

- Suivi de rétroplanning / projets

- Mise à jour de sites internet

- Commandes clients / fournisseurs

- Suivi stocks/BL/factures fournisseurs

- Facturation

- Coordination transport / incoterm

- Liasse docs : facture, BL, certificats

- Coordination CO / visas CCI/Consulat

- L/C : respect CDC et deadline

- Traitement litiges (produit, transport)

- Interface service qualité

- Reporting activité, budget



OUTILS :

- Pack office

- Easycom (téléphonie, centre d'appel)

- SAP / SAGE / AS40

- ZADIG, plateforme ADP

- ERP spécifiques BATIGEST, Oxygène...

- CRM

- Outlook / Lotus Notes



LANGUES :

- Anglais

- Espagnol