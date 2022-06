Sylvie BELLETOISE

PROFIL TRANSVERSAL OPERATIONS/PROJETS



EXPERIENCE DE 15 ANS EN SUPPLY CHAIN/LOGISTIQUE INTERNATIONALE





CONNAISSANCES



Master 1 Logistique



Langues :

Anglais courant TOEIC 805

Brésilien-portugais

Espagnol



Techniques



Supply Chain Logistique



ERP : SAP - Expert AS400 JDE A7.3

Outil forecasting : TXT

Microsoft pack office

PAO In design - Photoshop



EGALEMENT INTERESSEE PAR LES SECTEURS TOURISME SOLIDAIRE, HUMANITAIRE



IMPLICATION SOCIOCULTURELLE



Encadrement et animations socioculturelles dans un orphelinat à Rio (Brésil) en Février 2010

Mise en place d’actions humanitaires au bénéfice de l’orphelinat

Animation de projets culturels francophone en collaboration avec le corps enseignant au sein d’un lycée de Chisinau Moldavie en Avril 2010



Sensibilisation au concept de Tourisme Solidaire : Etude de marché sur les modes de commercialisation du tourisme solidaire et réalisation d’un mémoire présenté en soutenance en octobre 2010







Mes compétences :

LOGISTIQUE

SUPPLY CHAIN

TOURISME

HUMANITAIRE

GESTION DE PROJET