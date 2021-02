Sylvie CARRE LE PAIH

Mes atouts : le relationnel & la gestion de projets complexes

Créative et engagée, je suis force de proposition et aime coordonner et animer des projets concrets et opérationnels. Je propose mes compétences polyvalentes pour évoluer sur une mission culturelle.



Mes compétences :

Gestion de projets

Communication

Relations publiques

Relations Presse

Rédaction

Développement produits et concepts

Marketing