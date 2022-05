Sylvie DELORME

Dynamique & solidaire : lengagement est mon moteur.



Etudie toute proposition.



Curieuse et motivée, la pluriactivité me convient.

Professeur à domicile sur la région Biterroise : Auto-entreprise,

je suis en recherche d'une activité pour l'été 2022.



Toute ma carrière professionnelle s'est déroulée autour des axes de la responsabilité, de l'autonomie, du travail en équipe et du challenge.

J'ai une bonne capacité d'adaptation et des compétences étendues en droit social et en comptabilité courante, secrétariat et formation. Comptable pour des TPE et GMS.

Je suis tombée dans la pédagogie un petit peu par hasard, et pourtant accueillir, animer, expliquer je lavais déjà expérimenté. Mes missions dans lenseignement mont permise de développer mon sens de lorganisation, de la présentation et de lécoute.



Bénévole active & Responsable JA pendant 2 ans à lUNICEF, jaime le travail déquipe et lintégrité.



Mes compétences :

Gestion administrative et commerciale

Vente

Comptabilité

Accueil physique et téléphonique

Animation d'équipe

Enseigner et transmettre. passion et solidari