Sylvie ERHARD

Après 25 années d'expérience en tant d'hôtesse de l'air, j'ai pu acquérir le sens relationnel, de la rigueur, de la méthode, de la polyvalence ainsi que l'esprit d'équipe. Je suis aussi dynamique et autonome.



ATOUTS

Goût pour le contact humain

Capacité d'adaptation

Organisée et autonome

Gestion du stress

Gestion et sens de l'équipe



COMPÉTENCES

Préparation de la cabine avant l'embarquement des passagers

Accueillir et renseigner les passagers et les assister si besoin

Assurer le service et la vente hors taxe à bord

Très bon esprit d'équipe

Bon relationnel

Fiabilité

Techniques de gestion de conflit et panique à bord

Techniques de sauvetage et secourisme

Certificat de formation à la sécurité ( CFS)

Maîtrise des techniques d'urgences