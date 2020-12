Sylvie FRANCO

● Ce que je crois : Une de mes croyances fondatrices est que toute personne a le droit de trouver sa place, de se faire confiance et de croire en elle.



● Ce que je défends : C'est qu'il est réellement possible de prendre du pouvoir sur sa vie et que le bonheur existe.



● Ce que je vise : Le devenir soi et l'accomplissement.



Un objectif bien défini agit comme une ligne de mire qui canalise l'attention et la motivation, l'énergie et la créativité.



Mon rôle en tant que coach est de vous aider à clarifier le vôtre et à l'atteindre grâce à la mise en œuvre d'un plan d'action favorable. Je vous aide à bâtir un pont entre maintenant et le changement, à élaborer une approche constructive de la vie et à actionner les bons leviers.



Je serai heureuse de vous aider à relever les défis, à garder le cap et à trouver une inspiration nouvelle.



Les séances de coaching agissent comme un accélérateur de confiance et sont un espace privilégié où il est possible de prendre du recul par rapport à une situation confuse ou bloquante, un espace où il devient possible de relancer ses projets. Je propose une prestation sur 10 h pour vous accompagner dans votre réflexion et dans la résolution de votre questionnement.



Sophrologue, je mets mes compétences à votre service pour répondre à des besoins spécifiques en gestion du stress, confiance et estime de soi, développement de créativité, accompagnement d'artistes, préparation aux examens. Ce ne sont là que des exemples car la sophrologie répond à un large éventail de besoins et mes prestations sont sur-mesure.



J'interviens auprès des adultes, des adolescents et des collégiens, lycéens et étudiants.



Coaching et sophrologie sont complémentaires. Il est possible de garder le cap vers la réalisation d'un objectif tout en faisant preuve de flexibilité pour ajuster ses stratégies.



Mes compétences :

Gestion des émotions

Detox Digitale

Communication

Gagner en confiance et estime de soi

Coaching d'adolescents et jeunes adultes

Coaching scolaire et étudiant

Coaching professionnel et personnel