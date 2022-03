Sylvie HERBIN (HERBIN)

A l’affût des innovations dans mon cœur de métier

Je mets à votre disposition, ma passion et ma curiosité pour la communication et l'information et (entre autres) le numérique.

J'aime transmettre et apprendre à toutes et de toutes les générations.



On me dit avoir un dynamisme positif et une force de conviction importante.

J'aime faire grandir les autres et suis fidèle à l'entreprise qui me donne ma chance.



En veille permanente, je recherche des actions, témoignages, appel à projets ou évènements que je peux partager avec le réseau et sutout les membres de ma Région, les Hauts-de France.



Touche à tout, dilletante ou "multipotentialiste"... en gros passionnée!

Mes valeurs : Respect, Bienveillance, Partage et Entraide.

Mes objectifs : accompagner, conseiller, convaincre et former .. sortir de ma zone de confort !



Mes compétences :

Communication externe

Relations Presse

Internet

Gestion de partenariats

Evénementiel

Rédaction web

Réseaux sociaux

Bug Tracking System

Audit

Adobe Photoshop

Adobe Indesign

Animation de formations

Formation professionnelle

Veille stratégique

Coordination de projets

Conseil en communication

Facebook

LinkedIn

Microsoft Excel

Microsoft PowerPoint

Microsoft Word

Prezi

TYPO3

GRC

Twitter

Apple Mac

Microsoft Office 365

PC Hardware