Sylvie LAWSON

Trilingue anglais, allemand, espagnol, mon parcours professionnel s'est construit dans le commerce international (Europe, Europe de l'Est, Asie du Sud-Est …) dans des missions d’Administration (ADV) et de Promotion des Ventes (Commercial)

Prescripteur en environnement industriel, en charge d'un portefeuille important de clients, ma valeur ajoutée est la vision complète et la prise en charge des besoins du client à l'international.



Orientée résultats, mes facteurs-clé de succès sont :

- Prise en compte de l'intégralité des besoins clients

- Prescription et promotion des ventes adaptées

- Organisation opérationnelle

- Gestion rigoureuse

- Administration des Ventes réactive

- Fidélisation des clients



Pour me contacter :

sylvielawson.wk@gmail.com



Mes compétences :

ADV

Allemand

Anglais

Approvisionnements

Ciblage

Ciblage prospects

Coordination

Espagnol

Gestion budget

International

Manager

Marketing

Organiser

Recruter

Règlements

Reporting

Veille

Veille concurrentielle

Gestion des litiges