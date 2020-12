Sylvie LEPALUD

Professionnelle de la communication depuis plus de 10 ans, en agence, puis chez l'annonceur, je possède une expérience significative à des postes de chargée de communication : communications externe et interne, communication digitale, événementiel, gestion de projet.



Trilingue anglais et italien, je suis passionnée depuis longtemps par la diversité culturelle, la protection de l'environnement et le développement durable.



J'ai la chance d'avoir travaillé à plusieurs reprises pour le secteur des vins et spiritueux, mais reste ouverte à d'autres secteurs tels que les services, le logement, la construction, l'éducation et l'enseignement supérieur.



Mes compétences :

Anglais

Communication

Communication interne

Evénementiel

Intranet

Italien

Marketing

Relations Presse

Tourisme

Gestion de la relation client

Relations internationales

Gestion de partenariats

Gestion budgétaire

Rédaction web

Réseaux sociaux

Promotion

Gestion de projet

PAO

Publicité