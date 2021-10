Sylvie PINALIE

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES



.ATTACHEE TECHNICO COMMERCIALE EN BATIMENT DORDOGNE SARLAT depuis 2014



.CADRE COMMERCIALE EN TRAITEMENT DES EAUX / MICRO STATIONS D'EPURATION

Aubiac (47) de 2012 à 2014

* Gestion des ventes sur 4 départements.



·CONDUCTRICE DE TRAVAUX V.R.D. / ASSAINISSEMENT LA ROCHELLE 17



·RESPONSABLE DU SERVICE PUBLIC D'ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF

Communauté de Communes (24) de 2002 à 2012



·LABORANTINE chez Granget Bouguet Pau à Saint Yorre (03) en 2001



FORMATIONS



·BTSA Gestion et Maîtrise de l’Eau option Gestion des Services d’Eau et d’Assainissement au lycée agricole d’Ahun (23) en 2002

* De 1998 à 2001 17 semaines à la C.B.S.E. à Vichy (03) en tant que chimiste avec pour étude « le devenir des boues de la station d’eau potable »

* De 1998 à 2001 12 semaines à l’Office International de l’Eau à la Souterraine (23) et à Limoges (87) avec pour thèmes :

* Recherche des fuites, pose de canalisations

* Traitement eau potable, eau usées, des boues

* Gestion et suivi des assainissements autonomes

* Fonctionnement des pompes et des débitmètres

* Electricité et automatisme

* En 2000 2 semaines à la piscine d’Aubusson (23) en tant que chimiste avec pour étude « le disfonctionnement du traitement au chlore »

* En 1999 2 semaines à la piscine de Bellerive sur Allier (03) en tant que chimiste avec pour étude « l’oxydation des canalisations »

· BAC Sciences et Techniques de Laboratoire option Biochimie Génie Biologie au lycée Sidoine Apollinaire à Clermont Ferrand (63) en 1998

· BTA Transformation option Laboratoire d’Analyse au lycée La Faye à St Yrieix la Perche (87) en 1997

* De 1996 à 1997 9 semaine à la cimenterie VICAT à Créchy (03) en tant que chimiste avec pour étude « le MRS 400 spectromètre à fluorescence X »

* De 1996 à 1997 bactériologiste chez « Bijou » à St Yrieix la Perche

* En 1995 4 semaines au laboratoire d’analyses du C.H. de Vichy (03) en tant que biologiste.

· CAP Employé technique de Laboratoire au lycée Geneviève Vincent à Commentry (03) en 1995

* En 1994 3 semaines à la cimenterie VICAT à Créchy (03) en tant que chimiste



EXPERIENCES PERSONNELLES



·Permis B obtenu en 1996 et permis A obtenu en 2002

·Voyages à l’étranger : Ecosse, Allemagne, Suisse, Espagne, Belgique

·Loisirs : moto, peinture, dessin, lecture, cuisine, bricolage, voiture, sports automobiles, mécanique et horlogerie.



Mes compétences :

Assainissement

Bactériologie

Chef de service

Chimie

Hydraulique

Hygiène et sécurité

Informatique

Travail de terrain

eaux