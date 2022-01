Sylvie PINARD

Après une riche expérience en tant que Chargée de Recrutement puis Chargée de Ressources Humaines, j'ai décidé de me reconvertir et d'intégrer le Centre Eloce à l'AFPA de Balma pour obtenir le titre de Conseillère en Insertion Professionnelle en juin 2022.



J'aimerais beaucoup échanger avec des professionnels de l'Insertion (sur les structures, les dispositifs utilisés, les bassins d'emploi, les ateliers, les salons, les moments forts du métier...).



N'hésitez pas à me contacter.