Sylvie SALÉ

Chef de projet, Économiste de la construction confirmée, Maîtrise d’œuvre, Assistance Maîtrise d’Ouvrage : Programmes de logements neufs, réhabilitation, extension, aménagement et création d’ERP (Ecoles, restaurants solaires, crèches, bureaux, logements, salles de spectacles). (Cf Liste des références des programmes ci-dessous).

Logiciels pratiqués : WORD, EXCEL, AUTOCAD, (BIM en cours)

Depuis 2012 : BUREAUX ETUDES TCE - AGENCE ARCHITECTURE PARIS

2000 à 2011 : AGENCE ARCHITECTURE (SEINE ET MARNE+ ESSONNE)

PHASE ETUDE : Conception et Réalisation :

-Logements Neufs ou réhabilitation : promotion privée (Cogedim) + Programmes sociaux (Moulin vert - Paris Habitat, Vilogia, ICF la Sablière Efidis, Rivp, Histoire et patrimoine, 3F)

-ERP : Equipements sportifs, Culturels, scolaires, crèches, , Résidences Senior, Ehpad , spécialisées hôtels, surfaces commerciales et industrielles, espaces sécurisés, bureaux.

- Excellentes connaissances de toutes les phases des projets : ESQ, APS, APD, PRO, PC, DCE : Vérification de la synchronisation des pièces écrites avec les pièces graphiques.

Spécialiste DCE : Expertises techniques TCE (Diagnostic, CCTP, DPGF, Notices descriptives notariées).

Très bonnes connaissances des règles du code des marchés publics.

Vérification et harmonisation des CCTP avec les RICT (Bureau de contrôle) PGC (CSPS), notices accessibilité, sécurité, Certification H&E, Normes RT 2012.

Estimations et études de prix précises dans le cadre des projets sur Excel,



