Sylvie VIDAL

Disponible de suite, commerciale motivée tous domaines, commerces de proximités secteur Lagny-sur-Marne.

Vente, caisse, accueil, administratif, langues anglais espagnol et italien.

Centres d'intérêt : grande distribution et commerces alimentaires et mode de proximité.

Connaissance en Lingerie, mode femme, homme et enfant, décoration et cosmétiques dont le maquillage.

Enthousiaste, positive, autonome ave. L'esprit d'équipe. Challenges et projets novateurs.



Mes compétences :

Accueil

Anglais

Assurances

Conseil

Espagnol

Italien

Lingerie

Fleurs

Décoration

Mode femme

Mode homme

Mode enfant

Cuisine

Relooking

Positive

Animaux

Polyvalence

Tenue de caisse

Calculs

Savoir-vivre

Sourire

Capacités rédactionnelles

Enthousiaste

Motivée

Technico-commerciale banque-assurance

Engagements/crédits

Mode-relooking

RDV face à face

Redaction

Management