Sylvie WAUCQUIER

A l'écoute du marché et de nouveaux challenges

Responsable Juridique, chargée de la contractualisation des projets et participation à la négociation honoraires, relation client et suivi des assurances de la déclaration ouverture de projets à la déclaration annuelle. Rédacteur contrat, analyse contrats de Maîtrise d'Ouvrage, référente auprès des clients, avocats spécialistes et juristes clientèle, garante de la politique contractuelle de la société. Rédaction et mise en place des contrats types (conception, conception-réalisation, cotraitance, sous-traitance,...).

Contractualisation, juridique et protection assurance, développement études et travaux, montage consultations ou partenariats, intervient sur des projets de grande envergure, mise en place de systèmes d’échange entre les différents membres de l’équipe pluridisciplinaire, sur le suivi financier des opérations de construction…

Spécialités : Suivi juridique et économique projet.

Suivi administratif et financier suivi travaux (DET - solde AOR).

Responsable Qualité : mise en place et maintien de la certification ISO 9001/2008, garante du respect de son application. Mise en évidence l’ensemble des process qualité dans le cadre des métiers : architecture, architecture intérieur, urbanisme, paysage. Ce rôle implique tout à la fois : analyse de l’existant, interaction des services, rédaction des processus Qualité, participation à la sélection des auditeurs, participation à la rédaction de la charte info, établissement, vérifications des plans qualité sur projet, rédaction du SMQ.

En 2012, appelée par Certibat France j'intègre le Comité de Certification, collège maîtrise d’œuvre, pour 2012/2013. Membre du Comité Stratégique 2014/2015.



Mise en place de plate-forme d'échange en équipe pluridisciplinaire.

Enquête client et satisfaction utilisateur.

Langues : Français, Espagnol et Catalan : langages maternels et courants.



Arts et création - Passions principales : la peinture et photograpie

https://www.facebook.com/SWSCreations



Mes compétences :

Direction générale

Management

Bâtiment

Gestion de projet

Ressources humaines

Gestion

Développement commercial

Marketing

Veille juridique

Norme ISO 9001

Coordination de projets

Expertise juridique

Analyse juridique

Assurance Qualité