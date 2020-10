Sylvrine FOY

Bonjour,



Je suis une professionnelle de l'information spécialisée en veille stratégique et en analyse marketing.



Suite à un stage, j'ai travaillé 4 ans et demi chez Roland Berger Strategy Consultants, 3ème cabinet de conseil en stratégie et management en Europe, après McKinsey et Boston Consulting Group. Au sein dune équipe de consultants, mon métier de chargée de veille et d'analyse consistait à trouver, sélectionner, analyser et synthétiser des informations économiques, financières, politiques ou juridiques (études de marché, rapports d'analystes financiers, presse, etc.) afin de les appuyer dans la préparation d'études ad hoc à destination du client final.



Par la suite, jai eu l'opportunité de rejoindre l'équipe Marketing du constructeur LG Electronics en tant qu'analyste marketing. Durant un an et demi, cette nouvelle fonction ma permis d'assiter les directions marketing, financières et générales dans leurs décisions stratégiques en leur fournissant des analyses de marché et un suivi régulier des indicateurs clés de perfomance.



Après avoir été en charge de l'analyse des marchés européens (Belgique, Pays-Bas, République Tchèque et Slovaquie) au sein du service de Contrôle de Gestion Commerciale pour la société Darty Group pendant 2 ans, je suis actuellement responsable des analyses marché France et de la gestion des fournisseurs de données :

- Élaboration et analyse des parts de marché Darty nationales, régionales et locales

- Analyse des performances par canal, par tranches de prix, par segments techniques et circuits de distribution

- Etude des relevés de linéaires

- Amélioration des supports d'information

- Gestion et négociation des contrats



Mes compétences :

Présentation powerpoint

Gestion de projet

Management d'équipe

Analyse de données

Réseaux sociaux et communautaires

Veille technologique

E-reputation

Recherche documentaire

Powerpoint

Veille

Pack office

Analyse financière

Analyse stratégique

Veille stratégique

Excel

Logiciel documentaire

Veille concurrentielle et benchmarking

Business analyst

Analyse sectorielle

Intelligence économique

Analyse de marché

Gestion des connaissances

Reporting

Documentation