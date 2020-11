Tahina Fabien RAHAJANIAINA

Diplômé d’un Diplôme de Technicien Supérieur en Informatique de Gestion (D.T.S), passionné par les métiers web, je suis à la recherche d’un emploi me permettant de mettre en œuvre mon potentiel et ma volonté de travail.

Mon parcours m’a permis d’acquérir une certaine expertise et un grand savoir-faire qui me permettent aujourd’hui de me présenter et d' affirmer mes compétences en termes de création et développement de sites web.









Mes compétences :

JQuery

WordPress

SQL

JavaScript

HTML5

Adobe Photoshop

Adobe Indesign

AJAX

Bootstrap

Ionic

AngularJs

Cordova

CSS3

PHP5

Prestashop

ReactJS