Tamara CAZAUBON

Diplômée depuis peu de lÉcole Nationale Supérieure dArchitecture de Toulouse, je recherche actuellement dun emploi en agence dArchitecture.



Après avoir obtenu ma licence, jai réalisé deux stages de 6 mois chacuns dans les agences OECO Architectes et PPA Architecture à Toulouse. Ces expériences ont été significatives et m'ont confortée dans mon choix de devenir architecte. Elles mont également permis dacquérir de nouvelles connaissances, savoirs-faire et de me confronter relativement tôt à la réalité du métier.



Après lobtention de mon Master 1 au Polytechnique de Turin en Italie, j'ai passé mon PFE, que jai obtenu en octobre 2020, à lÉcole Nationale Supérieure dArchitecture de Toulouse.



Suite à ça, jai participé au concours « 48H Floor Plan Battle #2» avec Sophie Blaya et Quentin Lapébie. Il sagit dune compétition internationale darchitecture sur 48 heures, que nous avons remportée.



Aujourdhui, je suis à la recherche dun emploi en agence dArchitecture. Je suis disponible immédiatement sur Paris et Toulouse.