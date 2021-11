Tamara ESPIÑEIRA (GUIRAO)

Chef de projet expérimentée



Expérience en gestion de projets complexes depuis 2004, au niveau international : Espagne, Portugal, Royaume-Uni, Irlande, Belgique, Namibie, Guatemala, El Salvador...



Experte en politiques et programmes européens. Habituée à gérer des équipes (entre 2 et 50 personnes), intervenir en public et créer des stratégies de promotion.



Intéressée et avec expérience dans des contextes incertains et de transition.



Prix Européen de la Promotion dEntreprise en 2020.

Prix des Initiatives Maritimes en 2020.



Mes compétences :

Management de projet

Lobbying et plaidoyer

Projets européens

Travail collaboratif

Analyse politique

Communication

Evènementiel