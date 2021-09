Tanguy LE GUY

A l'écoute de propositions en BtoB et BtoC dans les Services et Retail. Canada - Quebec - Montréal / Vaudreuil / Salaberry-de-Valleyfield /



Aguerri à la négociation commerciale tant en BtoB qu'en BtoC ds les services et le retail, disposant d'une solide expérience de manager, j'ai toujours challengé, avec comme aspiration ultime, la satisfaction Client.

Mes résultats, mon intégrité et mon éthique professionnelle m'ont toujours valu la reconnaissance de mes équipes et de mes hiérarchies.





COMPÉTENCES:



Négociation commerciale Services et Retail en BtoB TPE/PME/GC et BtoC

Animation, recrutement, formations produit, formation techniques de vente, pilotage, entretiens annuels d'équipe commerciale

Conduite de projets et création d'évènements

Promoteur des ventes

Chef des ventes

Responsable d'agence

Responsable de concession

Connaissances en automobile, immobilier et financement



Mes compétences :

Négociation

Immobilier

Financement

Automobile

Management

Leadership