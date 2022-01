Tanla MADI-MARI

Je suis actuellement , à L'université Rennes 1 .

J'ai fait mes années collège à M'tsangamouji (Mayotte) où j'ai fait mon premier stage en 3ème en tant qu'infirmière en urgence. Ceci ma pousser avec enthousiasme de faire un bac scientifiques au lycée du Nord de Mtsangadoua (Mayotte) option svt.

Cette enseignant ma beaucoup plus surtout concernant les expériences génique avec les drosophiles, la création de milieu isolé pour les bactéries et son études.

Et cette année je me suis lancer dans la biologie.