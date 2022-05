Tarik BOUDIAR

Une expérience universitaire multiculturelle (Anglo-saxonne & francophone) couplé avec une expérience professionnelle de 10 ans dans le marché des commodités

Vision stratégique pour la mise en place et développement d'activités commerciale et logistique

Gestion optimale des ressources nécessaires à la performance du Business

Réactivité, engagement et performance



Ma maitrise des circuits de performance, me permet d'être conseil en matiére de développement commerciale, Gestion et mise en place de la Supply chain



Mes compétences :

Management

Supply chain management

Commercial

Développement des ventes

Coordination de projet

Logistique transport

Logistique globale

Planification

Certifié Yellow Belt SIX Sigma

Train The Trainees