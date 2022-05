Taton BÉATRICE

L'univers du commerce de proximité m'a toujours passionnée. L'esprit d'équipe et la satisfaction client sont entre autres des domaines ou je m'épanouis.

Mes compétences :

* Développer le CA et l'image de la marque

* Maîtriser parfaitement les caractéristiques produits

* Garantir et optimiser l'image de la marque

* Fidélisation de la clientèle par des opérations de marketing direct

* Interface avec la direction : respecter et faire appliquer la stratégie commerciale et la politique globale

* Manager et animer les équipes pour développer aux mieux leurs potentiels

* Recruter de nouveaux profils

Aujourd'hui j'ai soif de connaissance et d'expérience dans d'autres domaines d'activités.



Mes compétences :

Satisfaction client

Recrutement

Animation commerciale

Team-Management

Vente

Bijouterie