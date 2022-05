Tavernier-Lohr DELPHINE

Mes fonctions sont multiples et m'amènent :

- à intervenir au niveau du laboratoire pour la conception, la formulation et la vérification de la fonctionnalité des nouveaux produits

- à prendre en charge les premiers essais industriels

- à être présente en tant que support technique pour les différents services de la production lors des phases d'industrialisation

- à intervenir en tant qu'expert auprès de la clientèle



Ce travail transversal en lien avec des experts de tous horizons est particulièrement intéressant car il permet un véritable travail d'équipe et une parfaite connaissance de la vie des produits depuis leur conception jusqu'à leurs premiers essais sur machines chez la clientèle.



De part cette expérience mais aussi avec l'ensemble de mon parcours professionnel, j'ai aujourd'hui acquis une grande polyvalence puisqu'il m'est possible de travailler en laboratoire, au niveau de l'industrialisation mais également en production. Mes expériences m'ont également permis de capitaliser de multiples connaissances et compétences dans des domaines très variés de la chimie comme la synthèse organique en recherche fondamentale, la chimie du pétrole, les textiles techniques, la chimie du ciment, la chimie du traitement des verres optiques, les analyses environnementales ou encore le domaine fiduciaire, identitaire et la protection des marques.



Mes compétences :

Techniques analytiques

Industrialisation

Gestion de projets

SAP

Mindjet Mind Manager

Microsoft Project

Management de projets

Héliographie

Enduction de couches minces

DSC

Optimisation des process

Contrôle qualité

Formulation

Chimie organique

Chimie analytique

Analyses physico chimiques