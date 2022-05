Tawfik SNANI

Que l'on soit salarié ou indépendant se posent les questions du patrimoine, de l'imposition, de la prévoyance , de la retraite etc..

Avez vous bénéficié d'un audit ? N'en restez pas à des approximations ou des ouî-dires, chaque cas est unique.

J'aurai le plaisir , assisté d'une équipe pluri-disciplinaire d'apporter l'expertise et l'accompagnement nécessaires.

Mais comme le dit le proverbe chinois "tout voyage commence par un pas" ...alors n'hésitez pas à me laisser vos commentaires ou messages en privé si vous voulez être recontactés.