Tayeb CHADI

Ingénieur Grandes Écoles (CERI ALGER 1985) en informatique option SOFTWARE,

dispose d'une grande expérience en implémentation de solutions diverses (ERP,SYSTEMES SPECIFIQUES)



Développement



DOMAINE BANCAIRE



• Systèmes de gestion des crédits par signature d’une caisse(CGMP) ,conception et installation puis formation des utilisateurs sur un module de gestion d’une base de données sur les marchés publics .(Visual C++ 6 ,interface CRYSTALL REPORTS et base de données ACCESS et utilisation de requêtes SQL).

• Conception d’une base de données sur les marchés publics pour le compte du Ministère des Finances.(outils VC++,ActiveX,Access,Crystall Reports).

• Conception d’une étude pour la conception d’un système de consultation des comptes bancaires au niveau d’une banque donnée via internet.

• Installation et Paramétrage du système DELTA BANK de la société DELTA INFORMATIQUE



DOMAINE INDUSTRIEL



*Gestion des stocks, comptabilité générale et analytique, rapprochement

bancaire, immobilisations, shipping, réglementation, contrats, missions, dossiers médicaux, achats, parc informatique, transports, ordres de fabrication ,contribution aux développement spécifiques des applications GPAO et GMAO (secteur industriel)

. Conception d’un système de simulation d’un plan de production d’une usine de fabrication d’engins de travaux publics(simulation et obtention de résultats concernant les capacités de l’usine en moyens matériels et humains à mettre en œuvre pour un plan de production donné).



. Conception d’un module de gestion des gammes de fabrication (secteur industriel 1990) qui a été amélioré vers une Gestion de production pour le secteur mécanique.

.Conception d’un système intégré de Gestion Commerciale (mode réseau réel,client serveur) :

**système opérationnel au niveau de plusieurs clients privés.(outils utilisés VC++,CRYSTALL REPORTS,DAO).

.Conception et réalisation d’un système de Gestion des ressources humaines(Java,ireport,sql,mysql,sql server ,ORACLE).

.Conception et réalisation d’un système de comptabilité générale et immobilisations (Java,ireport,sql,mysql ,ORACLE).

.Contribution à l’élaboration d’un système de GRH(Ressources Humaines 2004) avec Java,ireport ,sql,mysql ,ORACLE).

.Contribution à l’élaboration d’un systeme de Gestion financière.(compta narco-analyse financiere etc.. 2004) avec Java ,ireport,sql,mysql,ORACLE.



ERP



Contribution au développement de l'ERP SYSNET

en mode client serveur et en 3 Tiers.

Implémentation ERP SYSNET en Algérie